مصدر لمصراوي: الأهلي يدرس إدارج الفيل في الانتخابات.. وإتجاه لعدم الطعن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يدرس مجلس إدارة الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة الموقف النهائي لحكم إدراج عضو الجمعية العمومية، وليد الفيل، في كشوف المرشحين للإنتخابات المزمع إقامتها 25 و 26 نوفمبر الجاري.

وقال مصدر بالأهلي -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الخطيب ينتظر تقرير من اللجنة القانونية حول الحكم لحسم الموقف سواء بالطعن عليه أو إدراج أسمه في كشوف المرشحين علي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأضاف: "الأهلي سوف يدرس الأمر بمنتهي الجدية لمراعاة الموقف النهائي للنادي وعدم التعرض للطعن في الفترة المقبلة، وذلك بعد الحصول على مسودة الحكم والاطلاع عليها بشكل كامل".

وأوضح أن هناك بعض الأصوات التي تري إدراج أسم وليد الفيل في كشوف المرشحين وعدم الطعن على الحكم تجنباً لأي أمور ونزاعات قضائية، وذلك بعد الاطلاع على مسودة الحكم الذي حصل عليه المرشح المتحمل.

وكانت اللجنة التي تتسلم أوراق المرشحين لإنتخابات الأهلي قد رفضت في الدقائق الأخيرة قبل غلق الباب تسلم ملف وليد الفيل للترشح علي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لعدم وجود شهادة الموقف من التجنيد رغم تعهده بإحضارها خلال ساعات علي أقصي تقدير.