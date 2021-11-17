إدراج وليد الفيل ضمن المرشحين لمقعد نائب الرئيس في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، قبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس، وفقا لما نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

كان وليد الفيل تقدم بأوراقه لخوض انتخابات الأهلي على منصب نائب الرئيس، ضد العامري فاروق الذي يشغل المنصب حاليا والمرشح على المقعد نفسه في الانتخابات المقبلة، لكن الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة رفضت تسلم أوراقه.

وليد الفيل كان تقدم قبل أقل من 10 دقائق على غلق باب التقدم لخوض الانتخابات، لكن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بداعي عدم اكتمالها.

وعقب هذه الواقعة تقدم الدكتور وليد الفيل بدعوى في القضاء الإداري ضد الجهة الإدارية من أجل قبول أوراقه وإعادته لانتخابات الأهلي من جديد.