إدراج وليد الفيل ضمن المرشحين لمقعد نائب الرئيس في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، قبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس، وفقا لما نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
كان وليد الفيل تقدم بأوراقه لخوض انتخابات الأهلي على منصب نائب الرئيس، ضد العامري فاروق الذي يشغل المنصب حاليا والمرشح على المقعد نفسه في الانتخابات المقبلة، لكن الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة رفضت تسلم أوراقه.
وليد الفيل كان تقدم قبل أقل من 10 دقائق على غلق باب التقدم لخوض الانتخابات، لكن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بداعي عدم اكتمالها.
وعقب هذه الواقعة تقدم الدكتور وليد الفيل بدعوى في القضاء الإداري ضد الجهة الإدارية من أجل قبول أوراقه وإعادته لانتخابات الأهلي من جديد.