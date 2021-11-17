بعد الاهتمام بصلاح.. تقارير: برشلونة يراقب زياش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، اليوم الأربعاء، إن تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لفريق برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وانتقل زياش إلى صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2020/2021 قادما من آياكس أمستردام الهولندي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن زياش ضمن خطة تشافي لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني، في ظل صعوبة ضم الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي.

وكانت التقارير الإنجليزية قد أشارت إلى أن سيتي لا يمانع رحيل ستيرلينج إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي، في ظل ابتعاد اللاعب الإنجليزي عن حسابات بيب جوارديولا مدرب سيتزنز، لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن طلبات سيتي المالية وراتب اللاعب سيقفان عائقا أمام انتقال البالغ من العمر 26 عاما إلى ملعب كامب نو، لذلك وجه تشافي أنظاره إلى اللاعب المغربي.

وسبق وحاول برشلونة التعاقد مع زياش خلال عام 2019، إلا أنهم انسحبوا من الصفقة بعد اقتحام تشيلسي بعرض وصل إلى 40 مليون يورو.

ولم ينجح زياش في وضع نفسه ضمن التشكيل الأساسي للبلوز، حيث ظهر في 23 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي (سجل هدفين وصنع 3)، كما اكتفى بالمشاركة في 4 جولات من أصل 11 جولة خاضها الفريق اللندني في بريميرليج بالموسم الحالي.

جدير بالذكر أن تقارير كتالونية أشارت -قبل أيام- إلى رغبة تشافي في التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول بأي ثمن.. طالع التفاصيل من هنا