الامارات | الزمالك يبحث عن أموال تركي آل الشيخ المفقودة

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن أموال تركي آل الشيخ المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث إدارة نادي الزمالك المصري في أوراقها المالية للكشف عن المبالغ المالية التي قدمها رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، للنادي خلال فترة المجلس السابق الذي كان يرأسه المستشار مرتضى منصور.

وقال أمين صندوق النادي، طارق جبريل، في تصريحات تليفزيونية: "إلى الان لم نعرف أين توجهت أموال تركي آل الشيخ والتي قدمها للزمالك لدعم صفقات المدرب السويسري غروس، واللاعبان التونسيان فرجاني ساسي وحمدي النقاز، والذين شكوا الزمالك لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية".

وأضاف جبريل: "الزمالك حصل على قيمة صفقات هذا الثلاثي لدعم النادي ويفترض ألا يواجه النادي أي أزمة تتعلق بمستحقات هذا الثلاثي لأنها موجودة بالفعل، ولكن للأسف هم لم يتسلموها، وبالتالي أصبح لزاما علينا أن نبحث عن هذا الأموال قبل أن نقدم الحساب المالي للجمعية العمومية لاعتمادها".

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