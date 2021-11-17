موعد مباراة مصر القادمة بعد التأهل للدور الحاسم بتصفيات المونديال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضمن منتخب مصر التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 بأفريقيا، بعدما تصدر مجموعته التي ضمت الجابون وليبيا وأنجولا.



وستلعب مصر صاحبة التصنيف الثاني، مواجهة من ذهاب وعودة في الدور الحاسم أمام أحد المنتخبات الـ10 المتأهلة للدور الحاسم.

ولن يخرج المنافس عن المغرب أو تونس أو الجزائر أو السنغال أو نيجيريا أصحاب التصنيف الأول.

لكن مباراة مصر القادمة لن تكون في الدور الحاسم من التصفيات، والمقرر إقامته في شخر مارس/آذار العام المقبل، حيث سيخوض الفراعنة بطولة العرب في قطر، التي تنطلق نهاية الشهر الجاري في قطر بإشراف من الاتحاد الدولي "فيفا".

مباراة منتخب مصر القادمة ستكون ضمن منافسات كأس العرب 2021، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الجزائر ولبنان والسودان.

ويفتتح منتخب مصر منافسات بطولة كأس العرب 2021 بمواجهة مثيرة أمام منتخب لبنان، يوم 1 ديسمبر/كانون الثاني 2021.

وستنطلق مباراة مصر القادمة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة مصر القادمة أمام لبنان مذاعة على قناة بي إن سبورتس الرياضية المفتوحة.

وسيشارك منتخب مصر في البطولة بمجموعة من اللاعبين المحليين، حيث لن يتم استعداء المحترفين، باعتبار أن البطولة خارج الأجندة الدولية.