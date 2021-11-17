شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس العودة للطريقة التقليدية أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي العودة لطريقة لعب الفريق الأحمر التقليدية 4 / 2 / 3 / 1 في مباريات الدوري المقبلة بدءا من مباراة المقاولون يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

واعتمد موسيماني على طريقة لعب مختلفة منذ بداية الموسم الحالي وهي 3 / 4 / 3 وهي طريقة اللعب التي اعتمد عليها في مباريات الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك في الجولات الثلاث الأولى من عمر المسابقة.

ويخطط موسيماني في العودة إلى طريقة لعبه التقليدية للاستفادة بلاعب إضافي في الخط الأمامي، بحيث يعتمد على رباعي في خط الهجوم بدلا من ثلاثة كما كان الحال في المواجهات الثلاث السابقة، لاسيما وأنه يضم لاعبين كثيرين في خط الهجوم ويرغب في منحهم الفرصة.

وأبرز اللاعبين الذين ينتظرون الحصول على فرصة بالخط الأمامي للأهلي حسين الشحات وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني ومحمود كهربا وطاهر طاهر وعمار حمدي بخلاف عودة صلاح محسن ووليد سليمان.