شكرا لقرائتكم خبر عن على أبو جريشة: أنا مكتشف عمر مرموش.. وسجل هاتريك فى الأهلى مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على أبو جريشة نجم النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر الاسبق أنه المكتشف الحقيقى لعمر مرموش نجم المنتخب الوطنى ، وقال أبو جريشة فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"بسمع ناس كتير بتقول أنها من اكتشفت عمر مرموش لما كان فى وادى دجلة وده مش حقيقى ، أنا اللى اكتشفت اللاعب وخدت بالى من موهبته الكبيرة لما كان فى وادى دجلة".

وتابع على أبو جريشة:" كان كارتيرون مدرب وادى دجلة وقتها وخدته من ايده قولتله تعالى هفرجك على لاعب مشكلة ، وفعلا قعدنا نتفرج وكان ماتش شباب الاهلى مع وادى دجلة وانتهى 3-3 وعمر مرموش سجل هاتريك دجلة فى الاهلى".

وأكمل أبو جريشة:" مرموش كان فى المدرسة الامريكية ووالده المهندس خالد قالى مش هينفع يسيب المدرسة ويجى التمرين قولتله انا هحلها عشان عارف موهبة الولد ومقتنع بقدراته ، قولتله تخلص المدرسة وتيجى وخليت مدرب يستناه كل يوم العصر ويدربه لوحده".

ويضيف:" لازم نشكر كيروش لانه منح الفرصة لمرموش ومن غيره مكنش حد هيفكر فى الولد رغم انه موهبته متميزة وقدراته كبيرة".