شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب لاعبيه بالثأر من الجونة بعد آخر هزيمة فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لاعبيه بالفوز على الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين غدا على استاد الإسكندرية، للثأر من الهزيمة في آخر مباراة جمعت الفريقين بالدورى.

وفاز الجونة علي مضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في مايو الماضي ضمن منافسات الدور الثاني، على ملعب ملعب استاد الاسكندرية خلال منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد مهاجم الجونة عمر السعيد من ركلة جزاء احتسبها الحكم الدولي جهاد جريشة أثر قيام المدافع الجامايكي داميون لوى بعرقلة عمر السعيد داخل منطقة الجزاء.

ويحتل الاتحاد المركز الثانى عشر فى سلم ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز حاصدا فى رصيده 4 نقاط، جمعها من خلال الفوز فى لقاء وحيد والتعادل فى لقاء آخر والهزيمة فى مباراة، بينما يأتى الجونة الحادى عشر بنفس عدد النقاط.