شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي يطعن فى انتخابات الإسماعيلى بمركز التحكيم والتسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عمرو زكي عضو مجلس ادارة النادى الإسماعيلي الأسبق والمرشح لانتخابات العضوية فوق السن فى انتخابات القلعة الصفراء التي أجريت فى 31 أكتوبر الماضي وحصد 538 صوتا ، بدعوى قضائية أمام مركز التحكيم والتسوية .

وطالب زكي من مركز التحكيم في المذكرة التي تقدم بها ، بضرورة سحب الصناديق الانتخابية الست وإعادة الفرز الخاص بأصوات الناخبين للعضوية فوق السن .

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى الإسماعيلي، تفاصيل التصويت في انتخابات الدراويش، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، حيث فاز يحيى الكومى، بمنصب رئيس النادى الإسماعيلى، بعد حصوله على 663 صوتًا، بينما حصل منافسه في الانتخابات وهم نصر أبو الحسن 524 صوتًا، والدكتور هشام عنانى على 419 صوتًا، وعلى غيط 381 صوتًا.

وفاز خالد زين فى منصب نائب رئيس النادى، بعد حصوله على 788 صوتًا، بينما حصل منافسيه في الانتخابات وهم سليمان أبو عريضة على 727 صوتًا، ومحسن عبد المسيح على 452، وعماد عبد الواحد 69 صوتًا.

بينما فاز بمنصب أمين الصندوق حاتم حجازى، بـ 925 صوتًا بفارق صوتين عن منافسه مصطفى شلة الذى حصل على 923 صوتًا.

كما فاز فى منصب العضوية فوق السن كلًا من خالد الطيب بعد حصوله على 935 صوتًا، ومحمد أسامة أبو العلا وحصل على 860 صوتًا، وخالد الطيب حصل على 864 صوتًا وليد شعيب وحصل على 648 صوتًا وعاطف زايد حصل على 630 صوتًا، بينما حصل باقى المنافسين وهم وعمرو زكى على 538 صوتًا، طاهر سليم على 510 صوتًا، محمد طلحة على 466 صوتًا، وكمال حمودة على 444 صوتًا، ومدحت الحوفى على 290 صوتًا، وحمد عيد على 368 صوتًا ومحمد سند على 320 صوتًا وهشام درويش على 316 صوتًا، وأحمد محمد عبد السميع على 259 صوتًا ومدحت سعيد على227 صوتًا، وصالح الشامى على 261 صوتًا.

وفاز بعضوية مجلس إدارة النادى الإسماعيلي تحت السن، نانسى القاضي، بعد حصولها على 911 صوتًا، بينما حصل منافسيها محمد مجدى الجندى على 603 صوتًا، وحسام عبد البديع على 284 صوتًا.