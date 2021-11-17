شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تنطلق غد الخميس ، الجولة الرابعة فى الدورى المصري ، بعد الانتهاء من فترة الإيقاف الدولية ومباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، حيث تبدأ الجولة بمباريات فاركو ومصر المقاصة ، والشرقية للدخان أمام فيوتشر ، والاتحاد السكندري يستضيف الجونة ، وسيراميكا أمام البنك الأهلى .
يوم الخميس 18 نوفمبر
فاركو × مصر المقاصة
الشرقية للدخان × فيوشتر
الاتحاد السكندرى × الجونة
سيراميكا × البنك الأهلى
يوم الجمعة 19 نوفمبر
المصرى × بيراميدز
طلائع الجيش × غزل المحلة
الإسماعيلي × الزمالك
إنبى × سموحة
الأهلى × المقاولون
فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى..
البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي
مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا
المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش
الجونة 1 / 0 فاركو
بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى
سموحة 3 / 0 الشرقية للدخان
غزل المحلة 3 / 0 إنبى
فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى
الزمالك 3 / 5 الأهلى