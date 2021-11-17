شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق غد الخميس ، الجولة الرابعة فى الدورى المصري ، بعد الانتهاء من فترة الإيقاف الدولية ومباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، حيث تبدأ الجولة بمباريات فاركو ومصر المقاصة ، والشرقية للدخان أمام فيوتشر ، والاتحاد السكندري يستضيف الجونة ، وسيراميكا أمام البنك الأهلى .

يوم الخميس 18 نوفمبر

فاركو × مصر المقاصة

الشرقية للدخان × فيوشتر

الاتحاد السكندرى × الجونة

سيراميكا × البنك الأهلى

يوم الجمعة 19 نوفمبر

المصرى × بيراميدز

طلائع الجيش × غزل المحلة

الإسماعيلي × الزمالك

إنبى × سموحة

الأهلى × المقاولون

فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى..

البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا

المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش

الجونة 1 / 0 فاركو

بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى

سموحة 3 / 0 الشرقية للدخان

غزل المحلة 3 / 0 إنبى

فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى

الزمالك 3 / 5 الأهلى