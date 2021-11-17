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موعد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد -  

تنطلق غد الخميس ، الجولة الرابعة فى الدورى المصري ، بعد الانتهاء من فترة الإيقاف الدولية ومباراتي منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، حيث تبدأ الجولة بمباريات فاركو ومصر المقاصة ، والشرقية للدخان أمام فيوتشر ، والاتحاد السكندري يستضيف الجونة ، وسيراميكا أمام البنك الأهلى .

 

 

 

 

يوم الخميس 18 نوفمبر

 

فاركو × مصر المقاصة

 

الشرقية للدخان × فيوشتر

 

الاتحاد السكندرى × الجونة

 

سيراميكا × البنك الأهلى

 

 

 

يوم الجمعة 19 نوفمبر

 

المصرى × بيراميدز

 

طلائع الجيش × غزل المحلة

 

الإسماعيلي × الزمالك

 

إنبى × سموحة

 

الأهلى × المقاولون

 

 

 

فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى.. 

 

 

البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

 

مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا

 

المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش

 

الجونة 1 / 0 فاركو

 

بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى

 

سموحة 3 / 0 الشرقية للدخان

 

غزل المحلة 3 / 0 إنبى

 

فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى

 

الزمالك 3 / 5 الأهلى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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