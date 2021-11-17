شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، وذلك بعد الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري، حيث خاض الفريق الأحمرتقسيمة قوية في مران أمس الثلاثاء ، فيما وعد مسؤولو ذئاب الجبل لاعبى الفريق بصرف مكافآت مادية حال تحقيق الفوز على النادي الأهلي فى اللقاء المرتقب بالدوري العام، لتحفيزهم قبل المباراة.

موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب

ويلعب الأهلي مع نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة 8 مساءً بعد غد الجمعة فى الجولة الربعة لبطولة الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام.

ومنح الجنوب الأفريقي بتسيو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، واستغل موسيماني فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني مباراتى أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

الأهلي يشاهد مباريات المقاولون لاستكشاف طريقة لعب الذئاب قبل موقعة الجمعة حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات المقاولون العرب العرب الثلاث الأخيرة بمسابقة الدوري، قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويرغب موسيماني ومعاونوه في معرفة أسلوب لعب المقاولون في الموسم الحالي، بعدما دعم صفوفه بأكثر من صفقة جديدة، وحالته عند استلام الكرة وعند الاستحواذ عليها وفي موقف الدفاع والهجوم أيضا، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة التي سيعتمد عليها في مباراته ضد ذئاب الجبل المقبلة.

موسيمانى يجهز الشحات وعبد القادر وياسر تحسبا لغياب أجانب الأهلى عن لقاء المقاولون

يعكف الجهاز الفنى للأهلى بقيادة موسيمانى على تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء مثل أحمد عبد القادر وحسين الشحات وياسر إبراهيم تحسبا للاستعانة ببعضهم فى مباراة المقاولون العرب، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتأتى رغبة موسيمانى فى تجهيز بعض اللاعبين البدلاء تحسبا لغياب عدد من اللاعبين الأجانب عن مباراة المقاولون العرب بسبب الإجهاد وعدم الراحة بسبب العودة من معسكر منتخبات بلادهم.

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