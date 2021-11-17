شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات أزمة الأهلي مع أجايي قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حل أزمة النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر بشكل ودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تم وضع اسم اللاعب على قائمة الانتظار مع بداية الموسم الحالي ، وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق الأحمر.

ووضع مسئولو الأهلي أكثر من حل في أزمة أجايي سواء ويترقبون موقف اللاعب لحل الأزمة بشكل ودي ، عن طريق التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل فسخ العقد في يناير والانتقال لأي نادي بالمجان أو الاستمرار حتى نهاية الموسم الحالي مقابل الحصول على مستحقاته بانتظام أو إيجاد عروض للاعب من أجل الرحيل عن الأهلي واللعب لأي نادي آخر داخل مصر أو خارجها.

ولا يزال أجايي يصر على موقفه في رفض اللعب لأي نادي داخل مصر بخلاف الأهلي في ظل عدم قدرة الأندية الأخرى على دفع نفس الراتب الذي يحصل عليه في الأهلي والذي يتخطى الـ 750 ألف دولار سنويا، بخلاف عدم وجود عروض خارجية مجدية للاعب النيجيري.

ويلتزم مسئولو الأهلي بصرف مستحقات أجايي بشكل منتظم خشية من إقدام اللاعب على شكوى النادي في الفيفا، كما يتدرب اللاعب مع الفريق الأحمر بشكل طبيعي رغم قيده في قائمة الانتظار، من أجل تأمين موقفه حال قيام اللاعب بشكوى النادي في الفيفا.