13 من 32.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022.. وصراعات قادمة منتظرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسفرت الأجندة الدولية لشهر نوفمبر عن حجز 13 منتخبًا حتى الآن بطاقة الصعود لكأس العالم والمقرر إقامتها في قطر 2022، من أصل 32 مقعدًا حيث من المقرر أن تشهد صعود باقي المترشحين سواء في أجندة يناير أو مارس من العام المقبل.

الأبرز كان بين قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث تأهل كل من منتخبات (ألمانيا - إنجلترا - بلجيكا - كرواتيا - الدانمارك - إسبانيا - فرنسا - هولندا - صربيا - سويسرا)، في المقابل صعد كلاً من البرازيل والأرجنتين للحدث العالمي بالإضافة إلى قطر مستضيف البطولة.

- ملحق أوروبي:

انتهت التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، حيث حجزت 10 منتخبات مقعدهم مباشرة في قطر.

وتعتمد تصفيات أوروبا على نظام المجموعات، حيث تتكون من 10 مجموعات تتنافس فيما بينها لتحديد أصحاب المراكز الأولى، التي تتأهل مباشرة لمونديال 2022.

أما أصحاب المراكز الثانية يتنافسون بعد ذلك في الملحق الأوروبي، لاختيار 3 منتخبات فقط تنضم للـ10 منتخبات التي تأهلت بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم، حيث إن قارة أوروبا تمتلك 13 مقعدا في البطولة القارية، من أصل 32 منتخبا.

- صراع في أمريكا الجنوبية:

بعد ضمان البرازيل والأرجنتين الصعود رسميًا لكأس العالم بقطر، سيكون المنافسة على بطاقتين للتأهل بصورة مباشرة بجانب البطاقة الخامسة ستلعب في الملحق.

على الورق يأتي المنتخب الإكوادوري في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وهو الأقرب للتأهل، في المقابل يحتل منتخب كولومبيا المركز الرابع برصيد 17 نقطة وهو نفس رصيد منتخب بيرو صاحب المركز الخامس، في المقابل يأتي منتخب تشيلي سادسًا برصيد 16 نقطة وهو نفس رصيد منتخب أوروجواي، ويحتل المنتخب البوليفي المركز الثامن برصيد 15 نقطة يليه باراجواي بـ13 نقطة وأخيرًا فنزويلا بسبع نقاط.

في قارة آسيا، اقترب المنتخب السعودي من التواجد في المونديال العالمي بعدما جمع "الأخضر" 16 نقطة من ست جولات.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية بفارق أربع نقاط عن المنتخب الياباني، في المقابل يأتي منتخب أستراليا ثالثًا بـ11 نقطة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات (السعودية - اليابان - أستراليا - عمان - - الصين - فيتنام).

في المقابل، يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الأولى بـ16 نقطة يليله منتخب كوريا الجنوبية بـ14 نقطة ثم الإمارات بست نقاط ولبنان بخمس نقاط والعراق بأربع نقاط، وأخيرًا سوريا بنقطتين.

التصفيات الآسيوية ستشهد صعود أربع منتخبات لمونديال قطر على أن يواجه صاحبي المركز الثالث بعضهما ويلعب الفائز بعد ذلك الملحق.

- منافسة في أمريكا الشمالية:

في التصفيات الأخيرة من أمريكا الشمالية تتنافس 8 منتخبات على ثلاث بطاقات للصعود مباشرة بجانب البطاقة الرابعة لديها الفرصة في التأهل بشرط الفوز في الملحق.

على الورق يتصدر منتخب كندا الترتيب بـ16 نقطة، في المقابل يأتي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بـ15 نقطة، ثم منتخب المكسيك ثالثًا بـ14 نقطة والذي يتفوق على منتخب بنما بفارق الأهداف.

ويتواجد أيضًا في التصفيات منتخبات كوستاريكا وجامايكا والسلفادور والهندوراس.

- صراع ناري في أفريقيا:

حُسمت رسميًا الفرق العشرة التي تأهلت إلى المرحلة النهائية عن قارة أفريقيا بتواجد أربع منتخبات عربية.

الفرق العشرة هم: (مصر - الجزائر - تونس - المغرب - الكاميرون - السنغال - غانا - نيجيريا - مالي - الكونغو الديمقراطية).

نظام الكاف هو أن تقام قرعة على أن تلاعب منتخبات التصنيف الأول منتخبات التصنيف الثاني بنظام مباريات الذهاب والإياب.

وحتى الآن يتواجد منتخبات (الجزائر - تونس - المغرب - السنغال - نيجيريا) في التصنيف الأول.

في المقابل، يتواجد منتخبات (مصر - الكاميرون - غانا - مالي - الكونغو) في التصنيف الثاني.

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يصدر تصنيفات شهرية.