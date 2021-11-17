الخطيب يعقد أولى ندواته الانتخابية بفرع الأهلي بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يعقد محمود الخطيب المرشح على رئاسة النادي الأهلي، أولى ندواته الانتخابية في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، بفرع النادى بالشيخ زايد للإعلان عن البرنامج الانتخابي لقائمته الموحدة التي يخوض بها انتخابات النادي المقرر اجرائها يوم 26 نوفمبر الجاري .

ومن المقرر أن يتحدث الخطيب خلال الندوة عن المحاور الرئيسية التي يتركز عليها البرنامج الانتخابي والذي يتضمن العديد من المفاجآت ويسعي لإحداث نقلة تنموية هائلة في النادي علي الصعيد الاقتصادي والخدمي والإداري والرياضي، وفقا للرؤية الشاملة التي وضعها الخطيب للنادي خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق طموحات الجمعية العمومية ويضع الأهلي في مصاف الأندية العالمية.

شهدت الجولات الخاصة بقائمة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية في مقر النادى بالجزيرة وفرعى مدينه نصر والشيخ زايد ، حالة من التفاعل جانب الأعضاء الذين اجمعوا على ضرورة انتخاب قائمة الخطيب بالكامل حرصا علي التجانس والاستقرار الذي يحقق مصالح النادي.

وتحرص قائمة الخطيب على الاستماع مقترحات الأعضاء ، وتدوين استفساراتهم وأرائهم ، لدراستها جيدا واختيار الأنسب منها لتطبيقها.