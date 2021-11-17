رئيس المقاولون يتحدث لمصراوي عن.. التمسك بالنحاس.. فريق الكرة.. وقطاع الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

بعد فوزه برئاسة نادي المقاولون العرب لدورة تمتد حتى عام 2025، أجرى محسن صلاح حوار مطولا مع الخليج 365، تحدث خلاله عن وضع النادي الاجتماعي، قطاع الناشئين والتمسك بعماد النحاس كمدير فني للفريق الأول للذئاب.

وقال محسن: "ندعم النادي دائما، ونحاول أن نصل لنتائج أفضل بالنسبة لفريق الكرة، ويكون لنا تواجد أقوى بالدوري، كما نسعى لدخول المربع الذهبي".

وأضاف رئيس المقاولون العرب: "أتفقد النادي بنفسي، نعمل على حل السلبيات التي يشكو منها أعضاء النادي، دائما ما يدور بيني وبين أعضاء النادي حوارا من أجل الارتقاء بالنادي".

وعن رؤيته بالنسبة لقطاع الناشئين بالنادي، قال صلاح: "قطاع الناشئين من أولويات المجلس، فهو قطاع حيوي ويحظى باهتمام كبير، نحن كمجلس إدارة نتعامل معه معاملة الفريق الأول".

وتابع: "نبحث دائما عن مدربين جدد وكفء للتعامل مع الأعمار السنية المختلفة، فقطاع الناشئين هو الداعم الأول للفريق الأول لعدم قدرتنا المالية الكبيرة على ضم لاعبين بملايين".

وواصل رئيس المقاولون العرب حديثه: "قيمة الصفقات مؤخرا أصبحت تكلف ملايين وهذا ليس في استطاعتنا، الميركاتو أصبح مزاد، ونحن لسنا قادرين على مجاراة تلك الارتفاعات الصارخة، لذلك لابد من الاعتماد على قطاع الناشئين بالنادي".

وبسؤاله عن عماد النحاس مدرب الفريق الأول، أجاب صلاح: "نؤمن بجدارته الفنية، يحظى بعدم وإعجاب المجلس بالكامل سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الأخلاقي، تمسكنا به في أكثر من مناسبة".

وأكمل: "وأكبر دليل على ذلك هو تعرضنا لهزة في نتائج الموسم الماضي، وقمنا بمساندته وقتها حتى وصلنا لمركز مريح بالجدول".

وأتم: "نأمل أن نتلاشي تلك الهزة في الموسم الحالي، ونحسم مركز في مقدمة جدول الترتيب قطر المستطاع".