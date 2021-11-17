الامارات | موقف المنتخبات من التأهل لكأس العالم في جميع القارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف المنتخبات من التأهل لكأس العالم في جميع القارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل نحو عام من إقامة مونديال قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخباً تأهل منها حتى الآن 10 من أوروبا بالإضافة إلى عملاقي أميركا الجنوبية البرازيل والأرجنتين والدولة المضيفة قطر، نلقي نظرة على مشهد التصفيات في كل قارة:

أوروبا:

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 55

المراكز المؤهلة: 13

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: 10

باتت الدنمارك أوّل منتخب يحجز بطاقته إلى النهائيات في 12 أكتوبر الماضي على أرضية الملعب، لحقت به تسعة منتخبات أوروبية هي: ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا وهولندا.

ستخوض المنتخبات الأوروبية التي احتلت المركز الثاني في المجموعات العشر الملحق وهي: البرتغال، السويد، ايطاليا، أوكرانيا، ويلز، اسكتلندا، تركيا، روسيا، بولندا ومقدونيا الشمالية بالاضافة الى أفضل منتخبين (غير مؤهلين عبر التصفيات) في آخر نسخة من دوري الأمم الاوروبية (تشيكيا والنمسا).

تقام مباريات الملحق من 24 الى 29 مارس المقبل، على أن تسحب القرعة في 26 الحالي في زيوريخ.

وخلافًا للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24 مارس المقبل) ومباراة نهائية (29 مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها الى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

إفريقيا:

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 54

المراكز المؤهلة: 5

المنتخبات التي تاهلت حتى الآن: لا أحد

انتهت مباريات الدور الثاني من التصفيات الثلاثاء وأسفرت عن تأهل 10 منتخبات إلى الدور الحاسم وهي: الجزائر، نيجيريا، تونس، الكاميرون، مالي، مصر، السنغال، المغرب، غانا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

ستخوض هذه المنتخبات في ما بينها مباريات ذهاباً وإياباً بحسب القرعة التي ستسحب في الدوحة في 18 ديسمبر على هامش نهائي كأس العرب لمعرفة هوية الخمسة المتأهلة منها إلى النهائيات.

آسيا:

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 46

المراكز المؤهلة: 5 أو 6

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن (قطر (الدولة المضيفة)

تملك قطر الدولة المضيفة بطاقتها في جيبها. يشارك حاليا 12 منتخباً وُزِّعت على مجموعتين وتتواجه في ما بينها ذهاباً واياباً. يتأهل الأوّل والثاني من كل مجموعة مباشرة الى النهائيات. في المقابل، يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ذهاباً وإياباً أيضا ويتأهل الفائز في مجموع المواجهتين لخوض ملحق دولي.

أميركا الجنوبية:

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 10

المراكز المؤهلة 4 أو 5

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: 2

كانت البرازيل التي لم تغب عن شمس المونديال إطلاقا منذ النسخة الاولى في الاوروغواي عام 1930 على الموعد مجدداً وحسمت أمرها في 12 نوفمبر بفوزها على كولومبيا. لحقت بها الارجنتين الثلاثاء على الرغم من تعادلها مع البرازيل صفر-صفر وذلك لان النتائج الاخرى صبت في صالحها. تبدو الإكوادور في وضع أكثر من جيد لحسم البطاقة الثالثة، في حين ستكون المنافسة مستعرة على البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة مباشرة الى النهائيات بين خمسة منتخبات هي كولومبيا، البيرو، تشيلي، الأوروغواي، الباراغواي وحتى بوليفيا حيث لا يفصل بينها سوى نقطتين.

كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي):

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 35

المراكز المؤهلة: 3 أو 4

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: لا أحد

تخوض 8 منتخبات الدور النهائي بنظام الدوري وينتهي في 30 آذار/مارس. تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى (حالياً كندا والولايات المتحدة والمكسيك) إلى النهائيات في قطر، في حين يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع (بنما حاليا) الملحق الدولي.

أوقيانيا:

المنتخبات المشاركة في التصفيات: 11

المراكز المؤهلة: لا شيء أو واحد

المنتخبات التي تأهلت حتى الآن: لا أحد

بسبب جائحة كوفيد-19، لم تقم التصفيات التي كانت مقرّرة في سبتمبر عام 2020. بيد ان الاتحاد الاوقياني للعبة أعلن في سبتمبر الماضي بانه سينظم بالاتفاق مع الاتحاد الدولي (فيفا) دورة تصفيات في مارس 2022 في قطر على أن يخوض بطل هذه التصفيات الملحق الدولي.

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