الامارات | لا تتناول الغداء مع رونالدو.. صديقه المقرّب يكشف السر

شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتناول الغداء مع رونالدو.. صديقه المقرّب يكشف السر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب السابق في مانشستر يونايتد باتريس إيفرا، عن أسرار صديقه المقرّب البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما يتعلق بصفاته وغذاءه وسلوكه خارج الملعب، مشدداً على أنه "شخص كريم للغاية ولطيف، إلا أن الناس لا يرون هذه الصفات".

ونقلت سكاي نيوز عربية عن موقع "توك سبورت"، عن إيفرا: "لا تتناول الغداء أبدا مع رونالدو، لأنك وقتها ستأكل السلطة والدجاج، ولن تشرب المشروبات الغازية، بل الماء فقط، أما في التدريبات فيحرص رونالدو على التدريب يوميا، وكان يظل على أرض الملعب بعد مغادرة جميع اللاعبين، ويتمرن مرتين أحيانا، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية".

ولم تتوقف الدهشة حول النظام الغذائي لرونالدو عند إيفرا فقط بل قال الطاهي السابق لرونالدو، جورجيو بارون، الذي أشرف الطاهي الشهير على النظام الغذائي لرونالدو طيلة الفترة التي قضاها في إيطاليا، أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس إن "السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني"، وذلك في تصريحاته "ذا ميرور" البريطانية.

وشدد بارون على أن رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى، مشيراً إلى أن النجم البرتغالي كان يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، هذا إلى جانب الحبوب الكاملة والسلطات.

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