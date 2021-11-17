شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. حسام حسن يقود الفراعنة لمونديال 90 برأسية فى شباك الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتظار 56 عامًا للوصول إلى كأس العالم، خطف حسام حسن بطاقة تأهل المنتخب الوطنى للمونديال على حساب المنتخب الجزائرى الشقيق فى مثل هذا اليوم 17 نوفمبر 1989، فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة فى مشهد اهتزت له مصر فرحًا، وكان المنتخب المصرى قد تعادل فى لقاء الذهاب، الذى أقيم يوم 8 أكتوبر من نفس العام، لكن استطاع المنتخب المصرى الوصول للمونديال بعد عرضية متقنة من أحمد الكأس أحرزها حسام حسن فى شباك الجزائر الذى كان بطل كأس الأمم الأفريقية حينها.

وشاركت مصر فى ثلاث نسخ لكأس العالم في أعوام 1934 و1990 و 2018 وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى الثلاث مناسبات، وسجلت 5 أهداف واستقبلت 12 فى سبعة مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وخمسة هزائم).

وكان منتخب الفراعنة قد شارك فى مونديال روسيا 2018 فى آخر ظهور له، وخسر أمام أوروجواى بهدف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصرى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.