شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا مصريا يتنافسون في سباقات اليوم الرابع للبطولة العربية للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل اليوم الاربعاء منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق، والتي تقام منافساتها بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 8 دول وتستمر منافساتها حتى يوم 19 نوفمبر الجاري.

وتبدأ منافسات اليوم الرابع للبطولة بسباق الفردي العام لفئة متحدي الإعاقة، ويشارك منتخب مصر في هذا السباق بستة لاعبين هم كريم عبد التواب، وعبد الرحمن صلاح، وأحمد عبد الحميد، محمد أحمد شعبان، عبد الجواد فكري، وعلى سعد، ويشارك في السباق كذلك لاعبين من منتخب الإمارات ولاعبين من منتخب المغرب ولاعب من منتخب الجزائر.

ويقام اليوم أيضا سباق فردي ضد الساعة لفئة الناشئين، ويمثل منتخب مصر في هذا السباق الثنائي محمد إبراهيم عثمان، وسيد أحمد حسين، ويشارك في السباق 16 لاعبا آخرين يمثلون منتخبات اليمن وعمان وليبيا والكويت والمغرب والسعودية والأردن والإمارات والجزائر.

وتختتم منافسات اليوم الرابع للبطولة بسباق فردي ضد الساعة لفئة الكبار وتحت 23 سنة، والذي يشارك فيه 29 لاعبا منهم 4 لاعبين مصريين هم حسن محمد عمرو، ومحمد فرج عايش، وأحمد خالد أحمد، ويوسف أحمد ذكي، ويمثل باقي المشاركين في السباق منتخبات المغرب وقطر والأردن والسعودية والجزائر والإمارات والكويت وعمان والبحرين.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة بتسليم اللاعبين الفائزين الميداليات عقب انتهاء كل سباق، وذلك بمشاركة المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات وعدد من مسئولي وقيادات الاتحادين العربي والمصري.