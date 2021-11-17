شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يراقب أكرم توفيق مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن نادى اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، خلال الفترة القادمة، سواء فى فترة الانتقالات الشتوية أو بنهاية الموسم الجارى، بعد المستويات القوية التى ظهر عليها اللاعب رفقة الأهلى ومنتخب مصر.

وأكد المصدر أن اتحاد جدة ليس النادى السعودى الوحيد المهتم بالتعاقد مع أكرم توفيق، لكن هناك أكثر من نادٍ مهتم بضم اللاعب فى الفترة القادمة، ويستعدون لتقديم عرض رسمى إلى الأهلى بشأن الحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح المصدر أن قرار التفريط فى أكرم توفيق بيد إدارة الأهلى والجهاز الفنى، مستبعدا وجود نية داخل القلعة الحمراء فى التفريط بخدمات اللاعب سواء فى يناير المقبل أو بنهاية الموسم، لاسيما بعدما أصبح اللاعب من الركائز الأساسية فى صفوف الأهلى.

ويشارك أكرم توفيق بصفة أساسية مع الأهلى فى مركز الظهير الأيمن رغم أن مركزه الأساسى هو وسط الملعب، ويقدم عروضا قوية فى الموسم الحالى وأصبح أحد العناصر الأساسية فى قائمة منتخب مصر، وسجل هدف التعادل لمنتخب مصر فى مرمى أنجولا بالمرحلة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.