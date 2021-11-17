شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يتخلف عن السفر مع صلاح على متن الطائرة الخاصة.. وأنباء عن رحيله عن أرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر فى التاسعة مساء أمس محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، متوجهاً إلى إنجلترا على متن الطائرة الخاصة، عقب مباراة منتخب مصر أمام الجابون التى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى انتهت بفوز الفراعنة 2/ 1، ولم يسافر معه محمد الننى لاعب أرسنال، خاصة أن الثنائى حضرا معا من إنجلترا على متن الطائرة الخاصة.

وكشف مقربون من محمد الننى أن اللاعب بات قريبا من الرحيل عن أرسنال خلال الفترة المقبلة وتحديدًا فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد عدم مشاركته مع فريقه الإنجليزى فى الفترة الأخيرة بصفة دائمة، ويتجه اللاعب نحو العودة للاحتراف فى الدورى التركى فى يناير المقبل.

وفاز منتخب مصر على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمباراة الفاصلة لكأس العالم 2022 بقطر، أحرز أهداف منتخب مصر محمد مجدى أفشة من ضربة جزاء فى الدقيقة 4، ثم هدف عكسى فى الدقيقة 74 لمدافع الجابون يوهان أوبيانج، بينما أحرز هدف الجابون جيم ألفينا فى الدقيقة 54.

ورفع المنتخب رصيده للنقطة 14 معززًا بهم تصدره للمجموعة ويتأهل عن المجموعة، بينما يتوقف رصيد الجابون عند النقطة السابعة.