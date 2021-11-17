شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيل يطالب فرجانى ساسى بعرض للرحيل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلبت إدارة نادى الدحيل القطرى من التونسى فرجانى ساسى تقديم عرض فى يناير المقبل للرحيل عن الفريق بعد تراجع مستواه وظهوره بشكل متواضع مع الفريق القطرى.
وعلم ”الخليج 365” أن مهند عون قام برحلة قصيرة إلى السعودية خلال الأيام الماضية للتفاوض مع بعض الأندية للتعاقد مع ساسى فى يناير المقبل.
وكان مسئولو نادى الزمالك قد رفضوا فكرة إعادة التعاقد مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الدحيل الحالى، والذى انضم للفريق القطرى خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضى.
وكشف مصدر داخل الزمالك أن فكرة التعاقد مع ساسى مرة أخرى مرفوضة فى ظل رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك قبل نهاية عقده رسميا، ولم يشارك مع الزمالك فى المباريات الحاسمة فى لقب الدورى الموسم الماضى، مضيفا أنه حال رحيل ساسى عن الدحيل وفقا للأنباء المنتشرة فإن الزمالك لن يدخل فى مفاوضات معه للعودة مرة أخرى.