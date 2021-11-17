اخبار الرياضه

الدحيل يطالب فرجانى ساسى بعرض للرحيل فى يناير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيل يطالب فرجانى ساسى بعرض للرحيل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت إدارة نادى الدحيل القطرى من التونسى فرجانى ساسى تقديم عرض فى يناير المقبل للرحيل عن الفريق بعد تراجع مستواه وظهوره بشكل متواضع مع الفريق القطرى.

 

إدارة النادى القطرى ترغب فى الاستغناء عن فرجانى ساسى وبيعه لأحد الأندية، وهو ما نقلته الإدارة لمهند عون وكيل ساسى، وذلك بعد تراجع مستوى اللاعب منذ انضمامه قادما من الزمالك فى مطلع الموسم الحالى.

 

وعلم ”الخليج 365” أن مهند عون قام برحلة قصيرة إلى خلال الأيام الماضية للتفاوض مع بعض الأندية للتعاقد مع ساسى فى يناير المقبل.

 

وكان مسئولو نادى الزمالك قد رفضوا فكرة إعادة التعاقد مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الدحيل الحالى، والذى انضم للفريق القطرى خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضى.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن فكرة التعاقد مع ساسى مرة أخرى مرفوضة فى ظل رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك قبل نهاية عقده رسميا، ولم يشارك مع الزمالك فى المباريات الحاسمة فى لقب الدورى الموسم الماضى، مضيفا أنه حال رحيل ساسى عن الدحيل وفقا للأنباء المنتشرة فإن الزمالك لن يدخل فى مفاوضات معه للعودة مرة أخرى.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا