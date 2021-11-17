شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى المقبلة فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى مباراته المقبلة فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، باستاد الإسماعيلية فى مواجهة ستكون فى غاية الصعوبة على الفريقين، حيث يرغب الفريقان فى الحصول على نقاط المباراة الثلاثة لمصالحة جماهيرهما عقب خسارة الزمالك أمام الأهلى بخماسية مقابل ثلاثة أهداف فى المباراة الأخيرة له بالدورى، فيما تلقى الإسماعيلى الخسارة فى المباريات الثلاثة الأولى بالدورى.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى المقبلة

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى فى تمام الساعة 5:30 مساء الجمعة المقبل، على استاد الإسماعيلية.

وأغلق الجهاز الفنى بنادى الزمالك صحفة الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وبدأ التفكير فى المواجهات المقبلة. الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية اليوم لإقامة معسكر مواجهة الدراويش الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية اليوم لإقامة معسكر مواجهة الدراويش استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التوجه اليوم الأربعاء إلى مدينة الإسماعيلية، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق استعدادًا لمواجهة الدراويش يوم الجمعة المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. ومن المقرر أن يختار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق قائمة الفريق عقب التدريب، للانتظام فى معسكر مغلق بالإسماعيلية عقب تدريب اليوم، على أن يخوض الفريق تدريبه غدا الخميس على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية. بن شرقى والجزيرى والمثلوثى ينضمان لمعسكر الزمالك فى الإسماعيلية اليوم يصل الثنائى التونسى سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة فى الثالثة والربع عصر اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من مباراة منتخب تونس أمام زامبيا فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، فيما سيصل المغربى أشرف بن شرقى إلى القاهرة فى الساعة السابعة مساء عقب الانتهاء من مباراة منتخب بلاده أمام غينيا.

ومن المنتظر أن يتوجه الثلاثى إلى الإسماعيلية فور وصولهم إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلى المقرر له يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

كارتيرون يطلب تقريرًا عن اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم