محمود وحيد يقترب من الانضمام للطلائع فى يناير بعد خروجه من حسابات موسيمانى

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القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود وحيد ظهير أيسر الأهلى من الانضمام لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بعد اهتمام النادى بضم مدافع الأهلى فى الميركاتو الشتوى.

ويجرى مسئولو طلائع الجيش مفاوضات مع نظرائهم فى الأهلى من أجل حسم صفقة محمود وحيد قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، مستغلين عدم مشاركة اللاعب مع الأهلى فى الموسم الحالى، وخروجه من حسابات موسيمانى بشكل مستمر، ووجود رغبة لدى اللاعب فى الخروج عن قلعة الجزيرة للحصول على فرصة المشاركة الأساسية.

وخرج محمود وحيد من حسابات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى منذ بداية الموسم الحالى، فى ظل وجود الثنائى على معلول وأيمن أشرف فى الجبهة اليسرى، بخلاف وجود كريم فؤاد الذى يجيد اللعب فى مركز الظهيرين الأيمن والأيسر.

وعانى محمود وحيد من سوء حظ مع الأهلى فى الفترة الأخيرة، حيث لم يحصل على فرصته كاملة مع الأهلى لأسباب مختلفة سواء للإصابات المتكررة التى لاحقته أو لوجود الثنائى على معلول وأيمن أشرف فى قائمة الفريق الأحمر.