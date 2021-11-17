شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بيرسى تاو وديانج ينتظمان فى مران الأهلى استعداداً لمواجهة الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الاربعاء الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج ثنائي الاهلى فى تدريبات الفريق بعدما حصل الثنائى على راحة من مران أمس الثلاثاء بعد وصولهما من بلادهما في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضى.

وعاد بيرسي تاو وديانج للقاهرة بعد إنتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.

وحصل الثنائي على راحة من مران الثلاثاء على أن ينتظما في مران اليوم في إطار تجهيزهما للإرتباطات المقبلة للفريق.

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز فى ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلى فى الجولة الثانية بهدف نظيف، وفى الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.