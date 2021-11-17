شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يناقش استعدادات المنتخب النهائية لأفريقيا فى اجتماع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد ظهر اليوم الأربعاء مجلس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد اجتماع مجلس إدارة لمناقشة عدد من الملفات، وذلك فى مقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لمنتخب اليد لبطولة أفريقيا المقرر لها يناير المقبل بالمغرب.

وكشف أيمن صلاح عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد مسبقا عن بدء منتخب اليد معسكرات الإعداد المغلقة يوم 5 ديسمبر المقبل، بالمركز الأوليمبى استعدادا لبطولة أفريقيا المقبلة بالمغرب يناير المقبل.

وكشف صلاح أن المعسكر سيستمر حتى موعد السفر إلى البطولة، ويتخلله معسكرات خارجية، فيما يحصل اللاعبون خلاله على راحة أسبوعية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدورى الذهبى الودية عن نظام البطولة التى ستقام فى العاصمة الفرنسية باريس يومى 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هى: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطنى المصرى مع الدنمارك، بينما يلتقى المنتخب الفرنسى مع النرويج فى 7 يناير، ويلتقى الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

وتعد بطولة الدورى الذهبى هى المحطة الأخيرة فى برنامج إعداد المنتخب الوطنى للرجال للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.