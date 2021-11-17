الإتحاد الآسيوي يؤكد أن «زهرة كوداي» حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات «أنثي وليست رجل»

الشارقة - اميمة ياسر - أثارت اللاعبة الإيرانية زهرة كوداي حارسة مرمى المنتخب الإيراني للسيدات جدلاً واسعاً في الساعات الماضية بعد رفع رئيس الإتحاد الأردني لكرة القدم علي بن الحسين على المنتخب الإيراني زاعماً أن المنتخب الإيراني يضم لاعبين رجال وذلك لاشبتاهه في اللاعبة «مهدية مولاي»، فهي تعرف بالاسمين زهرة ومهدية، نظرا لملامحها الحادة وبنيتها القوية، لكن الإتحاد الآسيوي رد علي دعوى المنتخب الأردني نافياً كونها رجلاً.

من هي اللاعبة زهرة كوداي

ولدت اللاعبة الإيرانية زهرة كوداي حارسة مرمى منتخب إيران في مدينة جيروفت الإيرانية في يناير 1994، وتعتبر واحدة من اكفأ وأمهر حراس مرمى كرة القدم للسيدات في إيران.

سبب بنيتها القوية انها تعمل في مهنة «النجارة» في الإجازة الصيفية مع انتهاء الموسم الكروي وهي خبيرة في المهنة، أما عن كرة القدم فقد اكتسبت خبرة غير عادية وهي سبب تأهل منتخب كرة القدم الإيرانية من خلال تسديداتها الرائعة.

نتائج التحقق أثبتت جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أفاد بأن نتائج التحقق أثبتت جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات.

وكان الاتحاد الآسيوي بدأ تحقيقا في خطاب تقدم به الاتحاد الأردني لكرة القدم، يطالب فيه بالتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران، الذي فاز على منتخبنا للسيدات في المباراة الفاصلة بالتصفيات الآسيوية.

وشكك اتحاد الكرة الاردني في جنس حارسة المرمى زهرة كواديي، ما دفعه لطلب التحقق ليأتي رد الاتحاد الآسيوي ليؤكد ان الحارس هي أنثى، بحسب الوكالة الرسمية.

وقالت الوكالة إن "الاتحاد الآسيوي بين خلال الإعلان عن نتائج التحقق، أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة".

ولم يصدر بيان إعلامي مباشر على الفور من الاتحاد الآسيوي بشأن التحقيقات.