شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يرفض إعارة كهربا وطاهر.. وهذا اللاعب يحبه موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لن يوافق على رحيل أى لاعب من قوامه الأساسى بشكل قاطع، مشدداً على استمرار محمود كهربا وطاهر محمد طاهر مع المارد الأحمر، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "كفاية لت وعجن عن الأهلى ولاعبيه يا جماعة، محدش هيمشى منهم، الأهلى مش هيوافق على رحيل شريف أو أفشة أو الشناوى أو حمدى فتحى أو السولية أو ديانج أو أى لاعب يمثل قوام الأهلى الأساسى".

وأضاف شوبير "الأهلى ممكن يوافق بس على إعارة 2 أو 3 لاعبين فى الشتاء وهذا منطقى وطبيعى، وبأكد كهربا وطاهر مستمرين ومش هيخرجوا للإعارة، الموسم طويل والأهلى لعب 3 مباريات بس ولاعيبة كتير شاركوا ولسه الباقيين هيظهروا".

وأكمل شوبير "افتكروا اسم اللاعب دا، زياد طارق بيلعب هجوم شمال زى عبد الله جمعة وقت تألقه، موسيمانى بيحبه أوى وممكن يفكر فى إعارته عشان يكتسب خبرة فقط، لكن هيرجعه عشان بيحبه وبيثق فى قدراته جدا، وكمان بيحب عمار حمدى وأحمد عبد القادر ورافض رحيلهما".

وعن الإسماعيلى قال شوبير "ليا طلب من مسئولى الإسماعيلى بلاش وعود للناس عندكم مشاكل فكروا تحلوها الأول، وبلاش فكرة التعامل بالقطعة مع براون حتى لو خسر كام ماتش مش قصة اصبروا واعملوا فريق والنتائج هتيجى الراجل لسه ميعرفش أسماء اللاعيبة والناس بتقول لو خسر 3 ماتشات هنمشيه طب إزاى".