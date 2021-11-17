شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتدخل محمد صلاح فى اختيار تشكيل الفراعنة؟.. شوبير يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير فكرة الهجوم على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى بسبب أى تصرف أو أداء، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" فى إيه يا جماعة يا بخت اللى عنده محمد صلاح ويا بخت اللى عنده ميسى ويا بخت اللى عنده رنالدو، لاعيبة كدا مش هتكرر، هتقولى صلاح مجبش أجوال كتير فى التصفيات دى هقولك استنى صلاح فى المرحلة الحاسمة مع المنتخب هيحقق الفارق وهفكركم".

ويضيف شوبير: "بستغرب الناس تقعد تشجع صلاح مع ليفربول وتتغنى بأهدافه ولمساته وتقولك فخر العرب وأهات على القهاوى شغالة ولما يجى مع منتخب مصر نقطع فيه ، صلاح ياجماعة نجم كبير أوى وهيكون ليه دور كبير مع المنتخب فى الماتشين المهمين اللى جايين ، وبفكرم هيكون كمان تريزيجيه رجع وخف من الإصابة ورمضان صبحى يعنى هيكون عندنا منتخب من نار".

وأكمل شوبير "أوعى تصدق حد يقولك إن صلاح بيتدخل ويقول فلان يلعب وفلان ميلعبش، صلاح لا يملك القوة لهذه التصرفات، لكن صلاح بيحب لاعيبة معينة وبيرتاح معاهم عادى يعنى ويقعد معاهم فى أوضته لكن الملعب مفيش الكلام ده".

وتابع شوبير "يا كيروش بطل تصريحات وواثقين فيك وفى ولادك كمل أرجوك، وبنصح حجازى والونش وفتوح وطارق حامد والننى ومصطفى محمد يخلوا بالهم من قصة الإنذار الثانى عشان بيترحل مش عايزين نفقد أى لاعب يا رجالة".

وعن بودى جاردات محمد صلاح علق شوبير "الشطارة يا صلاح أنك تخبى الأمن والبودى جاردات ومحدش يشوفهم مش ينزلوا الملعب لأ ده مشهد يزعل وأول واحد زعل منه هو صلاح نفسه لأنه شخص بسيط ومش بيحب التصرفات دى".