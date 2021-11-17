شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الطيب ترفع شعار التحدى من الأمومة إلى القفص الزجاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عام كامل من الغياب، تعود نور الطيب، بطلة الاسكواش والمصنفة العاشرة عالمياً للسيدات في الوقت الحالي، إلى الملعب الزجاجي من جديد، حيث حصلت البطلة المصرية على هدنة في ظل انتظارها لمولودتها فريدة، قبل أن تبدأ نور الطيب في استعادة لياقتها على مدار الأشهر الماضية تمهيداً للمشاركة في البطولات.

ومن المقرر أن تعود نور الطيب للمشاركة في البطولات بشكل رسمي، في 12 ديسمبر المقبل حيث انطلاق بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش.

نور الطيب توجت بلقبين كبيرين منذ مشاركتها في مباريات في رابطة المحترفين للاسكواش، وهما، بطولة أمريكا المفتوحة 2017 - التي فازت بها في نفس الليلة التي فاز فيها زوجها علي فرج بأول لقب كبير له، ليكونا أول زوجين يتوجان باللقب معاً، وكذلك بطولة ويندي سيتي عام 2018.

وأعلنت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس عبر موقع رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش اعتزالها للعبة مرجعة السبب إلى انتظارها لحدث سعيد، حيث تنتظر البطلة المصرية مولودها الأول، وذلك خلال ديسمبر الماضى.

البطلة المصرية متزوجة من النجم على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ويعتبر الثنائى من أشهر الأزواج فى اللعبة خاصة بعدما حصدا فى وقت سابق بطولة أمريكا المفتوحة وهى واحدة من أقوى البطولات فى اللعبة.