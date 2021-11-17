اخبار الرياضه

قصة صور.. نور الطيب ترفع شعار التحدى من الأمومة إلى القفص الزجاجى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الطيب ترفع شعار التحدى من الأمومة إلى القفص الزجاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عام كامل من الغياب، تعود نور الطيب، بطلة الاسكواش والمصنفة العاشرة عالمياً للسيدات في الوقت الحالي، إلى الملعب الزجاجي من جديد، حيث حصلت البطلة المصرية على هدنة في ظل انتظارها لمولودتها فريدة، قبل أن تبدأ نور الطيب في استعادة لياقتها على مدار الأشهر الماضية تمهيداً للمشاركة في البطولات.

ومن المقرر أن تعود نور الطيب للمشاركة في البطولات بشكل رسمي، في 12 ديسمبر المقبل حيث انطلاق بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش.

نور الطيب توجت بلقبين كبيرين منذ مشاركتها في مباريات في رابطة المحترفين للاسكواش، وهما، بطولة أمريكا المفتوحة 2017 - التي فازت بها في نفس الليلة التي فاز فيها زوجها علي فرج بأول لقب كبير له، ليكونا أول زوجين يتوجان باللقب معاً، وكذلك بطولة ويندي سيتي عام 2018.

وأعلنت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس عبر موقع رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش اعتزالها للعبة مرجعة السبب إلى انتظارها لحدث سعيد، حيث تنتظر البطلة المصرية مولودها الأول، وذلك خلال ديسمبر الماضى.

البطلة المصرية متزوجة من النجم على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، ويعتبر الثنائى من أشهر الأزواج فى اللعبة خاصة بعدما حصدا فى وقت سابق بطولة أمريكا المفتوحة وهى واحدة من أقوى البطولات فى اللعبة.

a8c79d0b66.jpg

3347e696d6.jpg

31e285fdcf.jpg

04437d05ca.jpg

a9979a531a.jpg

20200202010744744.jpg

c1dab4c9bb.jpg

02a827ab17.jpg

8da23a48ce.jpg

5e08bd2bff.jpg

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا