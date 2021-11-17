شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرار لـ"خوان براون" فى الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الارجنتينى خوان براون المدير الفنى للنادى الاسماعيلى تطبيق نظام "اليوم الكامل" فى تدريب لاعبى فريقه للإرتقاء بالنواحى الفنية والبدنية للاعبين قبل مواجهة الزمالك ، وعكف براون على دراسة مباريات الفارس الابيض بالجولات الثلاث الأولى لمسابقة الدوري، وعلى رأسها مباراة القمة التى خسرها الفريق الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاة الزمالك المقرر لها الخامسة والنصف عصر الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى الجولة الرابعة للمسابقة.

ويتطلع براون لتدشين بداية مميزة مع الدراويش عن طريق الفوز على الزمالك في أول مباراة يقودها للدراويش عن طريق إستغلال حالة التراجع الفني الذى ظهر عليها الفريق الأبيض في مباراة القمة الأخيرة التى خسرها بخماسية مقابل هدف، بجانب استغلال إقامة المباراة على استاد الإسماعيلية وسط دعم ومساندة أنصار الدراويش.

وخاض الإسماعيلى ثلاث مباريات حتى الآن جميعهما خارج أرضه، حتى المواجهة الأولى أمام الأهلي والتي كان من المفترض إقامتها بالإسماعيلية، تم إقامتها بملعب محايد في الإسكندرية دون أي اسباب معلنة وتعد مواجهة الزمالك هى الاولى للدراويش على ملعبه هذا الموسم.