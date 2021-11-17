أكرم توفيق عن الرحيل: الأهلي "مش قليل".. وتطوري بسبب الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

توفيق قال في تصريحات عبر شاشة "القناة الأولى" :"مبدأيًا تركيزي مع النادي الأهلي، والأهلي ليس بـ(النادي القليل)".

وتابع :"لو هناك عروض الجميع سيعرفها، لكن أنا في النادي الأهلي".

وعن منافسته في مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني، رد:"لم أشعر بالقلق كنت بلعب ظهير أيمن في ناشئين إنبي، لكن أنا بلعب في نادي كبير والغلطة بـ(فوره)، محمد هاني لاعب كبير ولا أحد يختلف عليه أنا (بموت نفسي وهو أيضًا) من أجل الفريق".

وكشف أكرم توفيق سر تطوره في الملعب خلال الفترة الماضية، قائلاً :"تطوري بسبب تركيزي على السلبيات التي يتحدث عنها الجمهور".

وأكمل :"في البداية لم أشارك مع الأهلي، لكن صممت على المشاركة، وبدأت أكتسب خبرات بسبب تواجدي في نادي بحجم الأهلي ومع لاعبين أصحاب خبرات".

وواصل :"النادي بيدفعلي فلوس، والواحد بيموت نفسه علشان النادي والجمهور، تفكيري في الملعب المكسب فقط لو لاعب بيشوط الكرة (وشي يكون في رجله) علشان الكرة متدخلش جول".

وتحدث أكرم توفيق عن فرص المنتخب المصري في الصعود للمونديال المقبل :"مواجهة أي فريق 11 ضد 11، الراجل في الملعب واللي يموت نفسه علشان بلده الراجل هو مَن سيفوز، تخطينا فرق أصعب ومراحل صعبة، المنتخب المصري فريق كبير".

وأنهى :"كارلوس كيروش مدرب على أعلى مستوى، والنقطة الأهم تحفيز اللاعبين من الناحية النفسية".

واستطاع المنتخب المصري مؤخرًا أن يصعد للمرحلة النهائية في تصفيات مونديال كأس العالم بعد تصدر ترتيب المجموعة السادسة بـ14 نقطة متفوقًا على منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا.