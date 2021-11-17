كرة سلة.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي المرتبط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يواجه فريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، منافسه الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء في إياب نهائي المرتبط، في لقاء سيقام على صالة "الدكتور حسن مصطفى".

وكان الاتحاد السكندري حسم لقاء الذهاب والذي أقيم الإثنين الماضي بالفوز على الأهلي بنتيجة (83 - 77)، في المقابل فاز مرتبط الأهلي على الاتحاد.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى بين الأهلي والاتحاد في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على أن تقام المباراة الثانية بين الكبار في تمام الثامنة مساءً.

من المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، حيث يحتاج الأهلي لفوز فريق المرتبط والفريق الأول من أجل الحصول على اللقب، في المقابل يحتاج الاتحاد السكندري لفوز الفريق الأول للحصول على اللقب.

وفي حال تعادل الفريقين من حيث النتائج سيتم اللجوء لمباراة ثالثة ستقام يوم الخميس في نفس الموعد.