شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى والجزيرى والمثلوثى ينضمان لمعسكر الزمالك فى الإسماعيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الثالثة والربع عصر اليوم، الأربعاء عقب الانتهاء من مباراة منتخب تونس أمام زامبيا في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر لها مساء اليوم.

فيما سيصل المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة في الساعة السابعة مساء عقب الانتهاء من مباراة منتخب بلاده أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يتوجه الثلاثي إلى الإسماعيلية فور وصولهم إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفريق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.