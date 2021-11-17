شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. رأسية فلافيو تهدى الأهلى لقب الدورى على حساب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى بلقب بطولة الدورى موسم 2009 بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد أحرزه الأنجولى أمادو فلافيو.

فى 24 مايو 2009 تساوى الأهلى مع الإسماعيلى فى عدد النقاط ووصل رصيد كل منهما إلى 63 نقطة فأقيمت مباراة فاصلة بينهما لتحديد البطل وفى الدقيقة الرابعة سجل فلافيو رأسية فى مرمى محمد صبحى حارس الدراويش، بعد تمريرة من جلبرتو، ليحرز الهدف الوحيد فى اللقاء ويهدى درع الدورى الـ34 فى تاريخ الأهلي.