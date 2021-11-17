شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك باستمرار محمد أوناجم مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، باستمرار المغربى محمد أوناجم وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل منع الزمالك من القيد وعدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن كارتيرون رفض التفريط فى خدمات محمد أوناجم أو عودته لصفوف الوداد المغربى عن طريق البيع النهائى، وأكد احتياجه لكافة العناصر المتواجدة حاليًا.

تابع المصدر، أن كارتيرون يرفض رحيل أى لاعب من المتواجدون حاليًا، وأكد تمسكه بكافة العناصر خاصة فى ظل الضغط الذى سيتعرض له الزمالك فى المرحلة المقبلة وسيكون الفريق فى غاية الحاجة لكل لاعب.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن إدارة نادى الزمالك قررت عدم التجديد مع المغربى محمد أوناجم مهاجم الفريق الذي ينتهي عقده مع الفريق شهر يونيو المقبل 2022.