شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتمسك باستمرار محمد أوناجم مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، باستمرار المغربى محمد أوناجم وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل منع الزمالك من القيد وعدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق.
وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن كارتيرون رفض التفريط فى خدمات محمد أوناجم أو عودته لصفوف الوداد المغربى عن طريق البيع النهائى، وأكد احتياجه لكافة العناصر المتواجدة حاليًا.
تابع المصدر، أن كارتيرون يرفض رحيل أى لاعب من المتواجدون حاليًا، وأكد تمسكه بكافة العناصر خاصة فى ظل الضغط الذى سيتعرض له الزمالك فى المرحلة المقبلة وسيكون الفريق فى غاية الحاجة لكل لاعب.
قال موقع " le360 " سبورت المغربى إن إدارة الزمالك بتوصية من باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق قررت تأجيل التفاوض مع أوناجم إلى أجل غير مسمى، عكس بعض اللاعبين الذين بدأ الفريق يجري معهم مفاوضات تجديد عقودهم.
أشار الموقع إلى أن الزمالك يدرس إمكانية بيع أوناجم إلى الوداد المغربى بداية من يناير خاصة أنه قد انتقل لصفوف الوداد الموسم الماضى على سبيل الإعارة.
أضاف الموقع أن الوداد المغربى يرغب فى عودة محمد أوناجم في ظل حاجته الشديدة لخدمات اللاعب الذى يشغل مركز الجناح المهاجم.