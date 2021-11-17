شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز الشحات وعبد القادر وياسر تحسبا لغياب أجانب الأهلى عن لقاء الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء مثل أحمد عبد القادر وحسين الشحات وياسر إبراهيم تحسبا للاستعانة ببعضهم فى مباراة المقاولون العرب، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتأتى رغبة موسيمانى فى تجهيز بعض اللاعبين البدلاء تحسبا لغياب عدد من اللاعبين الأجانب عن مباراة المقاولون العرب بسبب الإجهاد وعدم الراحة بسبب العودة من معسكر منتخبات بلادهم.

وفضل الجهاز الفنى للأهلى منح الثنائى بيرسى تاو وأليو ديانج راحة من مران الأهلى، أمس، بسبب عودتهما متأخرين من بلادهما بعد انتهاء مشاركتهما رفقة منتخبات بلادهما.

فيما يعود إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء الثلاثى على معلول وبدر بانون ولويس ميكيسونى بعد انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم فى معسكر شهر نوفمبر الجارى.

واستأنف فريق الأهلى تدريباته صباح أمس الثلاثاء بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون يوم الاثنين.