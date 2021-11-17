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غزل المحلة بفتقد مالك توريه أمام طلائع الجيش

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القاهرة - سامية سيد - يخضع مالك تورية لاعب فريق غزل المحلة الى برنامج تأهيلى لمدة 15 يوم عقب الإصابة التي لحقت به خلال المشاركة في المباراة الودية التي أجريت بين غزل المحلة و بيراميدز ولذلك يغيب اللاعب عن مواجهة طلائع الجيش القادمة .

وقام مالك توريه بالتوجه الى أحد المراكز التي تتواجد بمدينة نصر لعمل أشعة و التعرف على الإصابة حيث جاءت مزق في العضلة الامامية والتي تتطلب راحة لمدة 10 أيام ثم عمل برنامج بدنى لمدة 5 أيام . 

ويستضيف طلائع الجيش فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى والتى ستقام على ملعب استاد جهاز .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على فريقى إنبى وأيستر كومبانى بينما تعادل مع المصرى البورسعيدى.

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