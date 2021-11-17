تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بعض المباريات في بعض البطولات التي تمهد لعودة منافسات الأندية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.



وانتهت مباريات الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، والتي شهدت مواجهات حاسمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في جميع القارات.

وتعود الدوريات المحلية للاستكمال مرة أخرى، ففي الدوري التونسي يستضيف فريق الصفاقسي نظيره البنزرتي (الأربعاء) في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى بالمسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قناة الكأس الأولى القطرية على الهواء مباشرة.

وفي الدوري البرازيلي، يستقبل فريق بالميراس صاحب المركز الثالث نظيره ساو باولو في الجولة 33، الأربعاء، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.

كما يواجه فريق فلامينجو، نظيره كورينثيانز في الجولة ذاتها من الدوري البرازيلي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ولم تحصل أي محطة تليفزيونية عربية على حقوق بث الدوري البرازيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشهد الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي إقامة مباراة مساء الاربعاء، يواجه فيها ستوكبورت المغمور نظيره بولتون واندررز، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 مساء بتوقيت أبوظبي.