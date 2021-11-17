عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بفضل نتائج الآخرين.. الأرجنتين إلى كأس العالم بعد تعادلها مع البرازيل

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

تعادل الأرجنتين سلبيا بدون أهداف أمام البرازيل، لكنها حصدت بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022، بفضل نتائج الآخرين.



وتعني نقطة التعادل، بالإضافة إلى نتائج المباريات الأخرى، أن الأرجنتين انضمت إلى البرازيل في حجز بطاقة التأهل إلى مونديال قطر من تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم 10 فرق مع تبقي ما بين 4 و5 مباريات على نهاية التصفيات.

وكانت البرازيل أول دولة من أمريكا الجنوبية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

ولم يدرك حتى اللاعبون الأرجنتينيون أنهم تأهلوا سوى بعد فترة من انتهاء المباراة التي أقيمت في سان خوان. وضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل إلى نهائيات قطر حسابيا بعد فوز كل من الإكوادور وبيرو وبوليفيا.

وخسرت تشيلي على ملعبها بهدفين من الإكوادور، بينما تعادلت كولومبيا سلبيا مع باراجواي، وقبلها فازت بيرو على فنزويلا.

ويتأهل من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 أول 4 منتخبات بشكل مباشر إلى النهائيات، فيما يلعب صاحب المركز الخامسا ملحقا مع منتخب من قارة أخرى من أجل بطاقة الصعود.