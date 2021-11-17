شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يختتم تدريباته استعدادا للجونة وبواتينج يقترب من الظهور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تدريباته على ملعب النادى، مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الجونة، المقرر لها مساء غد الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت التدريبات الأخيرة عودة الغانى بنجامين بواتينج للفريق بعد التعافى من الإصابة فى الركبة، التى تعرض لها قبيل انطلاق الموسم، وتسببت فى غيابه عن الفريق فى الجولات الثلاثة الماضية.

ويحتل الاتحاد المركز الثانى عشر فى سلم ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز حاصدا فى رصيده 4 نقاط، جمعها من خلال الفوز فى لقاء وحيد والتعادل فى لقاء آخر والهزيمة فى مباراة، بينما يأتى الجونة الحادى عشر بنفس عدد النقاط.