شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى ينفى تلقى عروض رسمية بشأن أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر بالنادى الأهلى تلقى النادى عروضا رسمية أو شفهية بشأن الدبابة المالية أليو ديانج، مؤكدا أن ما يتردد عن وجود عروض لديانج مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة، وحالة وصول عروض ستتم مناقشتها وعرضها على الجهاز الفنى للأهلى لمعرفة رأيه فى رحيل اللاعب وهو ما لم يحدث.

وشدد المصدر على أن ديانج كان قد تلقى عرضا من نادى جالاتا سراى التركى بنهاية الموسم الماضى، وتم رفضه بسبب عدم تلبية شروط الأهلى المالية، لكن فى الوقت الحالى لا توجد عروضا رسمية بشأن ديانج.

وأضاف المصدر أن موسيمانى متمسك ببقاء ديانج ولا يفكر فى التخلى عن أى لاعب من القوام الأساسى فى صفوف الفريق الأحمر، لاسيما أنه يستعد للمشاركة فى عدد كبير من البطولات مثل الدورى المصرى والكأس ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى وكأس العالم للأندية وكأس رابطة المحترفين.