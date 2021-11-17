شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. معلول وبانون وميكيسونى يصلون القاهرة بعد نهاية المهمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل اليوم الاربعاء التونسي على معلول والمغربي بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني ثلاثي الاهلى للقاهرة بعد إنتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

وأوضح مسئولو الاهلى أن معلول وبانون سوف يصلان القاهرة عصر اليوم الاربعاء على أن يعود ميكيسوني بعدهما بعدة ساعات.

ويستعد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ، رفض الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فكرة إقامة مباراة ودية ثانية بعد مواجهة منية سمنود التى انتهت بفوز المارد الأحمر بسبعة أهداف مقابل هدف، خشية وقوع إصابات جديدة بصفوف الفريق قبل مواجهة المقاولون العرب بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبل، لاسيما بعدما تعرض عمار حمدى لاعب الفريق للإصابة بكدمة فى قصبة القدم خلال ودية منية سمنود.

الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.