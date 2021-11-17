شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو ورسائل نارية من حسام حسن للاعبى الاتحاد استعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، محاضرة فنية بالفيديو للاعبيه مساء اليوم الأربعاء، قبل ساعات من مواجهة الجونة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع نظيره الجونة، مساء غدا الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووجه حسام حسن رسائل نارية للاعبيه قبل لقاء الفريق الساحلي، وطالبهم بتصحيح ترتيب زعيم الثغر على جدول الترتيب، حيث يحتل الاتحاد المركز الثاني عشر في سلم ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز حاصدا فى رصيده 4 نقاط، جمعها من خلال الفوز في لقاء وحيد والتعادل في لقاء آخر والهزيمة في مباراة اخري، بينما يأتي الجونة الحادي عشر بنفس عدد النقاط.