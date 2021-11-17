شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاهلى يراقب أداء مصطفى البدرى مع فيوتشر.. أقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لاعبه المعار لفيوتشر مصطفى البدرى خلال مباريات الدوري التي يخوضها مع فريقه للحكم على مستواه الفني والبدنى قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، لاسيما أن البدرى أحد العناصر الواعدة التي تعاقد معها المارد الأحمر كنواة للمستقبل مفضلا اعارته موسمين لفيوتشر لإكتساب الخبرة اللازمة لعودته للأهلى مثلما فعل المارد الأحمر مع لاعبين كثيرون أبرزهم محمد شريف وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر وعمار حمدى.

وبدأ المارد الأحمر المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلى على منية سمنود بنتيجة 7-1 فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين ظهر السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويناقش بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى مع معاونيه خطة التحضير للمرحلة القادمة، للحفاظ على المعدل البدني الذي وصل له اللاعبين قبل فترة التوقف، وكذلك تجهيز اللاعبين البدلاء ليكونوا على أتم استعداد للمشاركة في المباريات اذا ما قرر الجهاز الفنى الاستعانة بأحدهم فى الفترة المقبلة.