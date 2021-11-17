شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى دورى كرة السلة رجال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات اياب نهائى دورى مرتبط كرة السلة رجال، ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى لتحديد البطل، بينما يلتقى الجزيرة مع سموحة على المركزين الثالث والرابع بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتقام المباريات فى الثانية والنصف للمرتبط، والثالثة للرجال على مستوى مباريات الذهاب لسموحة والاتحاد، أما الأهلى فتقام مباراة المرتبط الساعة الخامسة والنصف، والرجال فى الثامنة .

ووصل الأهلى إلى نهائى دورى المرتبط بعد التغلب على الجزيرة بنتيجة 76/72، بينما وصل الاتحاد بالفوز على فريق المرتبط تحت 18 سنة على سموحة فى إياب الدور نصف النهائى بنتيجة 64-61