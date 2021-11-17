عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرازيل تحرم الأرجنتين من حسم التأهل إلى كأس العالم 2022

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

حرم منتخب البرازيل نظيره الأرجنتيني من حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعدما فرض عليه التعادل.



وخلال المباراة التي أقيمت في الأرجنتين، فشل أصحاب الأرض في هز شباك راقصي السامبا البرازيليين، الذين تمكنوا من الصمود والخروج بتعادل سلبي من أرض منافسهم التاريخي.

ورغم حسم البرازيل أولى بطاقات التأهل عن قارة أمريكا الجنوبية مبكرا، فإنها أبت أن تخسر السوبر كلاسيكو أمام الأرجنتين، لتحرم راقصي التانجو من اللحاق بها بشكل رسمي في نهائيات مونديال 2022.

واكتفى منتخب الأرجنتين برفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بتصفيات كأس العالم 2022 في قارة أمريكا الجنوبية، بفارق 6 نقاط خلف البرازيل و12 نقطة أمام بيرو صاحبة المركز الخامس التي تتبقى لها 4 مباريات.

وكان من الممكن لراقصي التانجو حسم التأهل حال الفوز لأن رصيدهم كان سيصل إلى 31 نقطة، بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الخامس، وهو ما لن يمكن تعويضه.

ويتأهل من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 أول 4 منتخبات بشكل مباشر إلى النهائيات، فيما يلعب صاحب المركز الخامسا ملحقا مع منتخب من قارة أخرى من أجل بطاقة الصعود.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

البرازيل: 35 نقطة

الأرجنتين: 29 نقطة

الإكوادور: 20 نقطة

كولومبيا: 14 نقطة

بيرو: 14 نقطة