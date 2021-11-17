شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فاركو يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الاربعاء الفريق الاول لكرة القدم بنادى فاركو معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الثالثة عصر غداً الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وعكف مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو على دراسة مباريات فريق المقاصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى قبل ملاقاته بالجولة القادمة لمسابقة الدوري أملا في حصد أول انتصار بالمسابقة .

وانتظم النيجيري كينجيسلي سوكاري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ، في تدريبات فريقه بعد التعافى من الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة.

فى سياق آخر، حرص مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بفاركو على إشراك الكاميرونى إيريك أيوك جناح فريقه في ودية طلائع الاسطول التي فاز بها الفريق البرتقالى بهدف دون رد سجله عمرو جمال ، وذلك حتى يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة مع فاركو في مباراة مصر المقاصة ، ولم يشارك إيريك أيوك مع فاركو في الجولات الثلاث الأولى للمسابقة بعد انضمامه للفريق في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد وسط رغبة من الجهاز الفني لتجهيزه فنياً وبدنياً للظهور بشكل متميز مع الفريق البرتقالى.

وتعاقد فاركو مع اللاعب الكاميروني ايريك أيوك لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر بفترة الانتقالات الصيفية الماضية ، وكانت أخر تجارب أيوك صاحب الـ24 عاما مع أنقرة سبور حيث انضم له فى إبريل 2021 في صفقة انتقال حر، ورحل عقب نهاية الموسم.