شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صلاح رئيسا لنادى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار محمد صلاح أحمد فوز قائمة المرشحين لمجلس إدارة نادى المقاولون العرب للدورة 2021 - 2025 بالأغلبية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى وهو حضور 1000 عضو ممن لهم حق التصويت، وبحضور وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حيث ضمت قائمة مجلس الإدارة الجديد المهندس محسن صلاح لرئاسة مجلس الإدارة، وحسام الدين إمام نائبا للرئيس، والدكتور محمد أنسى البشوتى أمينا للصندوق، والمهندس محمد عادل فتحى والمهندس أحمد العصار وموسى على موسى والمهندس طارق خضر والمهندسة دينا محمد عادل وعبد الرحمن سعيد أعضاء مجلس إدارة، والمهندس كريم رأفت منير والمهندس عمر عبد العزيز أعضاء تحت السن.

حضر الجمعية العمومية 1582 عضواً من إجمالى 6319 عضواً ممن لهم حق التصويت، وجاءت الأصوات الصحيحة 1530 صوتا، والأصوات الباطلة 52 صوتا، وبلغ أصوات الموافق منها 1276 صوتا وغير الموافق 254 صوتا.

وكانت اللجان الانتخابية شهدت منذ الساعة التاسعة صباح الثلاثاء إقبالاً كبيراً من أعضاء الجمعية العمومية للنادى الذين لهم حق الحضور، واستمرت حتى السابعة مساءً.



انتخابات نادى المقاولون