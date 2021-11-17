شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة بفتقد مالك تورية أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مالك تورية لاعب فريق غزل المحلة الى برنامج تأهيلى لمدة 15 يوم عقب الإصابة التي لحقت به خلال المشاركة في المباراة الودية التي أجريت بين غزل المحلة و بيراميدز ولذلك يغيب اللاعب عن مواجهة طلائع الجيش القادمة .

وقام مالك توريه بالتوجه الى أحد المراكز الرياضية التي تتواجد بمدينة نصر لعمل أشعة و التعرف على الإصابة حيث جاءت مزق في العضلة الامامية والتي تتطلب راحة لمدة 10 أيام ثم عمل برنامج بدنى لمدة 5 أيام .

ويستضيف طلائع الجيش فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى والتى ستقام على ملعب استاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على فريقى إنبى وأيستر كومبانى بينما تعادل مع المصرى البورسعيدى.